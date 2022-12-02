Как нельзя украшать квартиру в Новый год: Кролик обидится

Не зря говорят, что как Новый год встретишь — так его и проведешь. Это мудрая истина, которой придерживаются многие дизайнеры и даже астрологи.

Хозяин 2023 года — Черный Водяной Кролик. Считается, что украсить дом в праздник надо особенно, иначе символ года может обидеться.

Астрологи уверены, что Кролик будет доволен, если в интерьере будут нежно-розовые и голубые цвета, а также оттенки синего. А для украшения можно использовать зеленый, серебристый и золотой.

И важно избегать животные принты — леопардовый, тигровый, змеиный и другие. Наш Кролик может испугаться хищников, передает mosregtoday.ru.

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