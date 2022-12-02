Мужские имена, которым Водяной Кролик приготовил денежный куш

Астрологи считают, что Черный Водяной Кролик, который будет хозяином 2023 года, будет особо покровительствовать мужчинам с определенными именами.

В первую очередь, речь идет об Александрах. Саши - целеустремленные и решительные по жизни мужчины, а Кролик таких любит. Поэтому удача особенно в финансовом плане будет на вашей стороне.

В счастливый список также вошли Артем, Ярослав, Егор и Юрий. Если вы нашли себя среди вышеперечисленных имен - значит, повезло.

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