Кролик таких любит: женские имена, которым особенно повезет в 2023 году

Наступает год Черного Водяного Кролика, и астрологи считают, что это животное будет особенно благосклонно к женщинам с определенными именами.

По мнению психолога Александра Вронского, особенно повезет в 2023 году Аленам. Их планетой-покровителем является Солонце — у Кролика та же история.

Фортуна улыбнется также Маргаритам, Варварам, Галинам и Екатеринам. Считается, что в 2023 году у них обязательно исполнится все задуманное в плане карьеры и финансовых успехов.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».