Обходите стороной: самые опасные дни 2023 года

Известный таролог Галина Янко считает, что в 2023 году будут опасные даты, в которые нам надо вести себя предельно аккуратно.

Например, с 14 апреля у многих могут возникнуть проблемы со здоровьем. Поэтому поберегите себя весной. Особенно, будьте осторожны за рулем.

22 апреля, по мнению астролога, лучше избегать крупных покупок.

А с 23 августа любовные отношения подвергнутся испытанию, так как наступит Ретроградный Меркурий. Есть риск, что в этот период распадется много семей, поэтому имейте это ввиду.

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