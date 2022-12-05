Только 5 декабря! Три знака зодиака, которых ждет повышение работе

Тельцы

Сегодня ваши интеллектуальные поиски и умственные способности повышаются. Займитесь приобретением новых навыков и знаний, которые помогут укрепить уверенность в себе. Ваши финансовые перспективы также сегодня улучшатся.

Скорпионы

Многих из вас сегодня ожидает повышение. Даже если этого не произойдет, карьерные перспективы порадуют вас. Возможно, вы не замечали этого, но за вами наблюдало ваше начальство. После того, как долгое ожидание этого заслуженного признания увенчается успехом, наслаждайтесь триумфом с достоинством.