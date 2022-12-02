Лучше не подходить: Елена Мун рассказала, кто из знаков будет особенно агрессивен в декабре

Специалист в области гороскопов Елена Мун поделилась прогнозом на декабрь.

Астролог назвала самый конфликтный знак на начало зимы.

«Раки будут склонны к проявлению повышенной агрессии в декабре. Проснувшийся дух противоречия может провоцировать Раков на конфликты и выяснения отношений», — заявила Елена Мун.

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