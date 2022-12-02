Лучше не подходить: Елена Мун рассказала, кто из знаков будет особенно агрессивен в декабре

Елена Мун

Елена Мун. Фото: соцсети 

Астролог предупредила тех, кто не хочет услышать о себе много неприятного.

Специалист в области гороскопов Елена Мун поделилась прогнозом на декабрь. 

Астролог назвала самый конфликтный знак на начало зимы.

«Раки будут склонны к проявлению повышенной агрессии в декабре. Проснувшийся дух противоречия может провоцировать Раков на конфликты и выяснения отношений»,  — заявила Елена Мун.

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«Старайтесь обдумывать каждое слово, не давайте волю эмоциям, чтобы не наговорить лишнего. Не стоит планировать заключение важных сделок и переговоры на декабрь: извлечь выгоду, получить пользу будет крайне сложно», — процитировали астролога vnimanie.pro.

Напомним, ранее Елена Мун озвучила двух счастливчиков среди знаков на декабрь. 

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