Лучше не подходить: Елена Мун рассказала, кто из знаков будет особенно агрессивен в декабре

Специалист в области гороскопов Елена Мун поделилась прогнозом на декабрь.
Астролог назвала самый конфликтный знак на начало зимы.
«Раки будут склонны к проявлению повышенной агрессии в декабре. Проснувшийся дух противоречия может провоцировать Раков на конфликты и выяснения отношений», — заявила Елена Мун.
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«Старайтесь обдумывать каждое слово, не давайте волю эмоциям, чтобы не наговорить лишнего. Не стоит планировать заключение важных сделок и переговоры на декабрь: извлечь выгоду, получить пользу будет крайне сложно», — процитировали астролога vnimanie.pro.
Напомним, ранее Елена Мун озвучила двух счастливчиков среди знаков на декабрь.