«В любимчиках декабря»: Елена Мун назвала два знака, которым будут благоволить звезды

Астролог Елена Мун отметила два знака, которым крупно повезет в декабре. Они будут на шаг ближе к своей заветной мечте.
Мун выделила Львов. Им эксперт предрекла прилив энергии и бурную жизнь в декабре.
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«Львы в любимчиках декабря: ожидается успех в делах, работе, повышенное внимание от окружающих, подъем сил и энергии. Можно смело планировать крупные сделки, покупки, денежные операции. Популярность лучезарных Львов в декабре будет на пике, что можно использовать для активного продвижения своих услуг, налаживания нужных связей», — подчеркнула Мун.
Окажутся ближе к исполнению своей мечты и Скорпионы. Представители этого знака смогут устранить все спорные моменты и наладить отношения с коллегами.
«На фоне возросшей энергии и притягательности удастся решить все возможные спорные вопросы в свою пользу. Успех ждет даже в рискованных денежных операциях. Наступает хороший период для карьерного роста, повышения авторитета среди коллег и руководителя. Старайтесь проявить свои лучшие черты характера, умения и навыки по максимуму в декабре: звезды благоволят», — заявила Мун в беседе с vnimanie.pro.