«В любимчиках декабря»: Елена Мун назвала два знака, которым будут благоволить звезды

Астролог Елена Мун отметила два знака, которым крупно повезет в декабре. Они будут на шаг ближе к своей заветной мечте.

Мун выделила Львов. Им эксперт предрекла прилив энергии и бурную жизнь в декабре.

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