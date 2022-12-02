«Не сделают ничего особенного»: этот знак в декабре станет счастливым без труда

Астрологи назвали один знак, которому не придется прилагать усилия для достижения своих целей в декабре.
Такими везунчиками оказались Весы.
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К слову, позитивная энергия этого знака поможет их близким почувствовать себя важными и нужными.
«Весы в декабре не сделают ничего особенного, однако все равно останутся в удачливом положении. Они смогут помочь близкому человеку повысить его самооценку в нужный момент. Это сделает их счастливее и привнесет понимание того, что месяц прожит не зря. Отметить достижения можно будет в Новый год, где они снова начнут стремиться к новым вершинам», — процитировал астрологов sterlegrad.ru.
Напомним, ранее были опубликованы предсказания Ванги. Стало известно, кого из знаков ясновидящая считала самыми надежными и везучими.