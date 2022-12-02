«Не сделают ничего особенного»: этот знак в декабре станет счастливым без труда

Астрологи назвали один знак, которому не придется прилагать усилия для достижения своих целей в декабре.

Такими везунчиками оказались Весы.

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К слову, позитивная энергия этого знака поможет их близким почувствовать себя важными и нужными.