«Будет полное ощущение, что мир сошел с ума»: нумеролог дала устрашающий прогноз на декабрь — что произойдет

Нумеролог, писательница и специалист по космоэнергетике Марияна Анаэль предсказала сложный декабрь.
По ее мнению, многих будут ждать испытания, связанные с потерями. У многих возникнет желание закрыться от мира и максимально сократить контакты.
«Будет полное ощущение, что мир сошел с ума. В этот период важно прислушиваться к интуиции — из глубины души начнут поступать важные сигналы», — посоветовала Марияна Анаэль.
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Марияна Анаэль советует в декабре заняться домом, наладить отношения с близкими. По ее подсчетам, самым сложным днем станет 22 декабря.
Но неблагоприятный период продлится недолго. Уже в 2023 году нумеролог предсказывает России много хороших событий.
По материалам 7days.ru.