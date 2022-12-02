«Будет полное ощущение, что мир сошел с ума»: нумеролог дала устрашающий прогноз на декабрь — что произойдет

Планета Земля: вид из космоса

Планета Земля: вид из космоса. Фото: Global Look Press

Специалист по космоэнергетике назвала декабрь самым сложным и неоднозначным месяцем года.

Нумеролог, писательница и специалист по космоэнергетике Марияна Анаэль предсказала сложный декабрь.

По ее мнению, многих будут ждать испытания, связанные с потерями. У многих возникнет желание закрыться от мира и максимально сократить контакты.

«Будет полное ощущение, что мир сошел с ума. В этот период важно прислушиваться к интуиции — из глубины души начнут поступать важные сигналы», — посоветовала Марияна Анаэль.

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Марияна Анаэль советует в декабре заняться домом, наладить отношения с близкими. По ее подсчетам, самым сложным днем станет 22 декабря.

Но неблагоприятный период продлится недолго. Уже в 2023 году нумеролог предсказывает России много хороших событий.

По материалам 7days.ru.

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