В это время лучше затаиться и сидеть дома! Глоба назвала проклятые дни декабря

Тамара Глоба.

Тамара Глоба. Стоп-кадр: YouTube-канал Тамары Глобы.

Опасность будет усилена на дорогах.

Декабрь будет непростым временем для многих, считает астролог Тамара Глоба. Хотя в нем будет немало и радостных событий.

Например, для путешествий, которые лучше запланировать до третьей декады декабря. Однако в начале месяца людей ждут трудности.

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«Это время опасности взрывов, период, когда возможны пожары и проблемы, связанные с водой», - предупредила астролог.

Третья декада декабря тоже окажется непростой по прогнозам Тамары Глобы.

«Пойдет время, когда будет обостряться проблема, связанная с окружающими вас событиями. Здесь будут волновать (как в начале, так и в конце декабря) вопросы, связанные со здоровьем, вопросы, связанные с опасностью инфекционных, вирусных заболеваний, а также проблемы, которые относятся к путешествиям», - предупредила астролог.

Таким образом, проклятыми днями декабря можно назвать первые в месяце и последние из-за их опасности для людей.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.

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