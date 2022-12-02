В это время лучше затаиться и сидеть дома! Глоба назвала проклятые дни декабря

Декабрь будет непростым временем для многих, считает астролог Тамара Глоба. Хотя в нем будет немало и радостных событий.
Например, для путешествий, которые лучше запланировать до третьей декады декабря. Однако в начале месяца людей ждут трудности.
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«Это время опасности взрывов, период, когда возможны пожары и проблемы, связанные с водой», - предупредила астролог.
Третья декада декабря тоже окажется непростой по прогнозам Тамары Глобы.
«Пойдет время, когда будет обостряться проблема, связанная с окружающими вас событиями. Здесь будут волновать (как в начале, так и в конце декабря) вопросы, связанные со здоровьем, вопросы, связанные с опасностью инфекционных, вирусных заболеваний, а также проблемы, которые относятся к путешествиям», - предупредила астролог.
Таким образом, проклятыми днями декабря можно назвать первые в месяце и последние из-за их опасности для людей.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.