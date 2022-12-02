В это время лучше затаиться и сидеть дома! Глоба назвала проклятые дни декабря

Декабрь будет непростым временем для многих, считает астролог Тамара Глоба. Хотя в нем будет немало и радостных событий.

Например, для путешествий, которые лучше запланировать до третьей декады декабря. Однако в начале месяца людей ждут трудности.

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«Это время опасности взрывов, период, когда возможны пожары и проблемы, связанные с водой», - предупредила астролог.