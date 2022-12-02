«Цифры указывают на период полной тьмы»: нумеролог сделала предзнаменование на особенную дату в декабре

Писательница, нумеролог и специалист по космоэнергетике Марияна Анаэль предсказала, каким будет последний месяц года для россиян.
Она уверена, что многих ждут испытания, связанные с потерями. У людей возникнет желание закрыться от мира, уйти в себя.
Самой сложной датой декабря Марияна Анаэль назвала 22 декабря. По ее словам, это энергетически сильный день.
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«Она двойственная и опасная, это очень энергетически сильный день. В течение суток необходимо отказаться от надуманных страхов, иллюзий, иначе есть риск оказаться в опасности, получить шокирующее известие, буквально войти во мрак. Даже цифры указывают на период полной тьмы», — прогнозирует Марияна Анаэль.
Но, по словам Анаэль, сложный период продлится недолго. 2023 год сложится для России благоприятно по многим вопросам.
По материалам 7days.ru