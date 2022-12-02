Тяжелый период продлится недолго: нумеролог предсказала год, когда все закончится

Сегодня всех интересует, что же будет дальше. На фоне мировых событий все ждут окончания сложного периода и наступления более благоприятных времен.
Нумеролог, писатель и специалист по космоэнергетике Марияна Анаэль предсказала, какое будущее ждет нас.
По ее словам, декабрь выдастся сложным по многим параметрам. Особенным днем станет 22 декабря. Это энергетически сильная дата.
«Есть риск оказаться в опасности, получить шокирующее известие, буквально войти во мрак», — предупредила Марияна Анаэль.
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Между тем, по прогнозам нумеролога, сложный период продлится недолго. Как считает Марияна Анаэль, 2023 год будет для России хорошим.
«Расчеты указывают на то, что 2023 год будет для России благоприятным во многих смыслах», — оптимистично заключила Марияна Анаэль.
По материалам 7days.ru