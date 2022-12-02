Тяжелый период продлится недолго: нумеролог предсказала год, когда все закончится

Сегодня всех интересует, что же будет дальше. На фоне мировых событий все ждут окончания сложного периода и наступления более благоприятных времен.

Нумеролог, писатель и специалист по космоэнергетике Марияна Анаэль предсказала, какое будущее ждет нас.

По ее словам, декабрь выдастся сложным по многим параметрам. Особенным днем станет 22 декабря. Это энергетически сильная дата.