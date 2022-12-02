«Будьте внимательны к тем, кого любите!»: Глоба настойчиво предупредила Близнецов

Тамара Глоба обратилась к Близнецам в своем ежемесячном астропрогнозе. Астролог уведомила представителей этого знака зодиака о том, что их личная жизнь в декабре может кардинально измениться.
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И если они хотят, чтобы эти изменения были в лучшую сторону, Близнецам нужно постараться и проявить максимальную внимательность к людям, которые им дороги.
Близнецов ожидают кардинальные перемены в личной жизни, которые произойдут, скорее всего, уже в начале месяца.
«Будьте очень внимательны к семье и к тем, кого вы любите, поддержите их, чтобы не потратить время и силы на восстановление отношений!» — сказала Тамара Глоба в эфире своего YouTube-канала.