«Будьте внимательны к тем, кого любите!»: Глоба настойчиво предупредила Близнецов

И если они хотят, чтобы эти изменения были в лучшую сторону, Близнецам нужно постараться и проявить максимальную внимательность к людям, которые им дороги.

Близнецов ожидают кардинальные перемены в личной жизни, которые произойдут, скорее всего, уже в начале месяца.