Володина назвала удачный день, когда все будет идти, как по маслу: успеваем сделать важное!

В астрологии решающее значение для благоприятного стечения обстоятельств имеет так называемый трин или тригон – это гармоничный аспект.

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Планеты, которые образуют этот аспект, максимально синхронизируются по своим вибрациям. В нем участвуют два знака одной стихии (Вода, Воздух, Земля или Огонь), объединяя схожие мотивы, энергии и влияния.

Именно такой аспект Василиса Володина увидела сейчас на небе, планеты легли гармонично. И мы с вами можем последний рабочий день пережить счастливо, в сопровождении удачи. Нужно воспользоваться таким стечением обстоятельств и завершить начатое или, наоборот, стартовать в нечто новое.