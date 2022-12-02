Двойственная и опасная дата: нумеролог назвал день декабря, который шокирует всех

Нумеролог, космоэнергет и писатель Марияна Анаэль рассказала, каким, по ее подсчетам, будет декабрь уходящего 2022 года.

По прогнозам Анаэль, последний месяц года разбудит меланхолию. Большинство россиян могут ощутить страх одиночества, прилив паники и столкнутся с неврозом.

Но помимо этого, считает нумеролог Марияна Анаэль, декабрь будет хорош для благотворительности.