Двойственная и опасная дата: нумеролог назвал день декабря, который шокирует всех

Нумеролог, космоэнергет и писатель Марияна Анаэль рассказала, каким, по ее подсчетам, будет декабрь уходящего 2022 года.
По прогнозам Анаэль, последний месяц года разбудит меланхолию. Большинство россиян могут ощутить страх одиночества, прилив паники и столкнутся с неврозом.
Но помимо этого, считает нумеролог Марияна Анаэль, декабрь будет хорош для благотворительности.
«Можно оказать помощь людям с небольшим достатком, воспитанникам детских домов. Словом, постараться стать проводником добра, чаще поддерживать ближних. В декабре 2022 желательно чаще бывать у воды — гулять у озер, рек, моря. Это успокоит и даст новую энергию», - порекомендовала Марияна Анаэль.
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Самой двойственной, опасной и энергетически сильной датой декабря космоэнергет назвала 22 число.
«В течение суток необходимо отказаться от надуманных страхов, иллюзий, иначе есть риск оказаться в опасности, получить шокирующее известие, буквально войти во мрак. Даже цифры указывают на период полной тьмы», - посоветовала Марияна Анаэль.
По материалам 7days.ru.