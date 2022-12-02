Переговоры и силы, которых не ждали: как закончится этот год по прогнозу Глобы – дорога к миру

Декабрь 2022 года сыграет не самую последнюю роль в существовании нашей цивилизации, об этом можно было узнать из прогноза Тамары Глобы на будущее.
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На своем YouTube-канале астролог рассказала, что хотя мира мы не достигнем в последнем месяце года, но кое-какие изменения увидим. В первой половине наконец-то речь зайдет о переговорах, которые необходимы для установления стабильной ситуации.
А в конце декабря неожиданно во главе некоторых событий появятся новые лица со своими неординарными планами и решениями. Правда они таят в себе сюрприз, не исключено, что выводы эти новые лидеры сделают слишком поспешно.
В декабре нам придется услышать много неприятного о проблемах, связанных с электричеством. Вода и взрывы наделают много бед.
«Декабрь – это противостояние Марса. И в данном случае, события, которые тянутся почти год, никуда не уходят. Но к концу года они сконцентрируются», - сказала астролог.
Путь выхода из кризиса мы увидим только в конце года, а заговорим о мире, скорее всего, лишь в 2024 году.
Источник: YouTube-каналы Тамары Глобы и Надежды Стрелец.