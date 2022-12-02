Появятся новые люди во главе и все изменят: Глоба дала ошеломительный прогноз на конец декабря

В первой половине декабря мы будем наблюдать переговоры, люди на верхах будут искать пути решения проблемы. В середине месяца все будет довольно ровно и стабильно, а в конце ожидается обострение геополитической ситуации.

По словам астролога, изменить знакомое течение мировых событий смогут новые личности, которые станут лидерами в глобальном смысле. Они выдвинут новые идеи и программы, которые затронут жизни целых народов. Однако эти решения могут оказаться чересчур горячными и поспешными.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.