«19 декабря все изменится»: Володина предупредила россиян об опасности

Известный астролог Василиса Володина предупредила Овнов, что их ждет непростой период в декабре уходящего года. Основные сложности, по ее словам, придутся на первую часть месяца.

«Первая часть декабря пройдет в некотором напряжении и внутренних сомнениях. К счастью, все завершится ощущением внутренней победы 19 декабря (с выходом Юпитера в Овен)», — заявила она.

Овнам, по мнению Василисы, нужно просто потерпеть. К концу года обязательно все наладится.

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