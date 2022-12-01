Володина назвала знак зодиака — главного счастливчика декабря

Бывшая ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина считает, что в декабре уходящего года некоторым знакам зодиака небывало повезет. Например, Львам.

«Вторая половина декабря хороша для учебы, для всех отчетных мероприятий, юридических тонкостей и успокоения душевных волнений. Да и для веселья тоже», — пояснила астролог.

Однако Львам Володина посоветовала не переборщить с весельем. Иначе излишний кураж может навредить полезным делам.

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