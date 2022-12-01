Володина напугала прогнозом на декабрь

Известный астролог Василиса Володина выложила прогноз на декабрь уходящего года для некоторых знаков зодиака. По ее словам, представителям определенных созвездий не очень повезет перед праздниками.

Например, Близнецов ждут трудности на работе. По словам астролога, этим знакам зодиака придется стараться как никогда.

«Зима начнется для вас как битва на работе», - пояснила бывшая ведущая «Давай поженимся!».

За голову необходимо взяться и Девам, если вы хотите добиться желаемого результата.

«Домашние хлопоты дело приятное и нужное, но они уже начинают вредить вашим профессиональным обязанностям», - отметила Василиса.

Ну и Ракам, по мнению Володиной, пора взять быка за рога и перестать винить окружающих в своих неудачах.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».