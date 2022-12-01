Володина назвала знак зодиака, у которого в декабре будут проблемы с начальством

Василиса Володина считает, что Девам в декабре нужно быть более собранными, чем обычно. Иначе могут возникнуть проблемы с начальством.

«Домашние хлопоты - дело приятное и нужное, но они уже начинают вредить вашим профессиональным обязанностям. Не дожидаясь начальственного окрика, начинайте приходить на работу вовремя, а вот сидеть в интернете по личным вопросам в течение дня, наоборот, прекращайте», - заявила астролог.

По ее словам, в конце месяца стоит выйти в свет, правда, если на это останутся силы.

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