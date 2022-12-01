«Не советую слишком «зажигать»: Володина предостерегла россиян от серьезной ошибки

Популярный астролог Василиса Володина предостерегла Львов от чрезмерной безответственности. По ее словам, сейчас не самое время, чтобы бросаться в омут с головой.

«Декабрь шепчет: «Cкоро Новый год», и почему-то вы готовы сразу броситься с головой в развлечения и удовольствия, хотя до праздников еще 4 недели. Не советую слишком «зажигать», чтобы не упустить значительного», - заявила Володина.

Астролог также считает, что вторая половина месяца будет хороша для учебы, для всех отчетных мероприятий, юридических тонкостей и успокоения душевных волнений.

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