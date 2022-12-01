«Начинайте прямо сейчас»: Володина «дала пендель» невезучему знаку зодиака

Бывшая ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Василиса Володина посоветовала Ракам в декабре начинать действовать и перестать ругать все, что ему якобы мешает.

«Ощущение, что Вы «могли бы очень многое, если бы не…» — дальше можно вставить любой пункт из того внутреннего списка, который есть у каждого Рака. Если вы никак не можете начать действовать, хватит ждать, сваливая вину на кого-то другого. Начинайте прямо сейчас, не дожидаясь особенно подходящего момента», — заявила она.

Кстати, то же самое касается и Овнов. Декабрь для представителей этого созвездия будет непростым, но взять себя в руки — просто необходимо.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».