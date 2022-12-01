Василиса Володина предупредила россиян о «битве на работе»

Известный астролог Василиса Володина предупредила, что для Близнецов декабрь будет непростым месяцем.

«Зима начнется для вас как битва на работе, за профессиональные достижения, но главным мотиватором будет любовь или общественное мнение. Вроде и не собирался становиться героем, но такие ожидания возложены… все уже заранее рукоплещут», — пишет астролог.

По словам Володиной, Близнецам придется постараться, чтобы выйти сухими из воды.

«Королем не станете, так хотя бы процесс вспомнить. Не шучу — сейчас, действительно Вы можете восстановить какие-то полезные навыки или знания из прошлого с успехом для себя», — добавила она.

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