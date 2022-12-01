«То усиливается, то расходится»: Володина дала прогноз для россиян на декабрь

Василиса Володина рассказала, каким будет декабрь для представителей разных знаков зодиака. Например, у Овнов первая часть месяца будет складываться напряженно, а вот Тельцов ждет спокойный период.

«Жизнь идет своим чередом, а вы думайте, наблюдайте, собирайте информацию и планируйте ближайшее будущее. Соединение Урана с Северным узлом то усиливается, то расходится — но результатом будет новое направление движения. Уже в 2023 году!» — заявила она.

В целом, по словам астролога, зима начнется всплесками супружеских и любовных недоразумений, но в итоге все будет хорошо.

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