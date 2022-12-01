Володина назвала самый «напряженный» знак зодиака декабря

Василиса Володина дала подробный гороскоп для знаков зодиака на декабрь. По ее словам, в последнем месяце года не очень будет везти Овнам. Первая часть месяца для представителя этого созвездия пройдет в напряжении.

«Первая часть декабря пройдет в некотором напряжении и внутренних сомнениях: что предпочесть — высокое и светлое, или низменное, но реалистичное. К счастью, все завершится ощущением внутренней победы 19 декабря (с выходом Юпитера в Овен)», — заявила Володина.

По словам астролога, Овны точно справятся с невзгодами.

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