Глоба назвала знаки зодиака, которых ждет небывалый взлет в декабре

Тамара Глоба назвала два знака зодиака, которых ждет невероятная удача в декабре. По ее словам, фортуна будет на стороне Овнов и Тельцов.
У Овнов, например, наладится все в финансовом плане. Деньги, можно сказать, потекут рекой. Поэтому декабрь — самое время, чтобы закрыть свои денежные гештальты.
«Тельцы получат шанс многое в жизни изменить: работу, профессию, место жительства, город или даже страну. Тут важно принять важное решение, которое повлияет на дальнейшую жизнь», — заверила Глоба.
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