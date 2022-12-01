Кролик не простит: что нельзя делать перед новым, 2023 годом, иначе будет несчастье

Существуют народные приметы, которые запрещают совершать некоторые вещи перед встречей Нового года. Считается, что в противном случае может случиться несчастье.

Главным образом Черный Водяной Кролик не простит, если вы не установите в доме новогоднюю елку. Если у вас нет возможности поставить дерево, то обойдитесь хотя бы еловой веточкой.

Кроме того, 31 декабря нельзя убираться и стирать. Поэтому сделать это надо 30 декабря. Последний день года посвятите кулинарии под старые добрые фильмы.

Также астрологи считают, что в новогодний вечер нельзя зашивать одежду и пришивать пуговицы.

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