Названы «любовные» приметы на 2023 год

Близится Новый год, и самое время подумать — какие желания вы будете загадывать в праздничную ночь. Те, у кого не ладится в личной жизни, — могут попросить у Деда Мороза любви. Но и астрологи уверяют, что существует ряд примет для привлечения счастья.

Начните с новогодней елки. Украсьте ее игрушками в виде сердец. Также считается, что если вы встретите праздник в дороге, то в скором времени обретете счастье на личном фронте.

Семь зеленых свечей, зажженных в новогоднюю ночь, привлекут семейное благополучие. А если вы встретите 1 января собаку, то ждите суженого.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».