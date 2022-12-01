Как привлечь деньги в год Черного Водяного Кролика

Принято считать, что как Новый год встретишь — так его и проведешь. Конечно, все зависит от нас, но астрологи считают, что существуют приметы, которые до сих пор работают.

Например, можно специальными методами привлечь деньги.

В первую очередь в новый год нельзя идти с долгами, поэтому по возможности раздайте их до 31 декабря. Украсьте елку купюрами. Считается, что это привлечет богатства.

Также привлечь финансы поможет следующий способ: положите под тарелки гостям пяти- или десятирублевые монетки. Примета гласит, что Кролик таким образом поможет вам в 2023 году с финансами.

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