Василиса Володина объяснила, что точно нельзя делать при встрече года Черного Водяного Кролика

Новый год близко. На прилавках рынков и магазинов уже появляются календари, мягкие игрушки, статуэтки, брелоки и прочие вещи с символом предстоящего года – кроликом. Люди выбирают подарки родным и друзьям и как всегда задаются вопросом: в чем же встречать любимый праздник, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитый год?
Что можно попросить у кролика в новогоднюю ночь? С помощью каких ритуалов можно задобрить пушистый символ года?
Эти вопросы Teleprogramma.pro адресовала известному астрологу Василисе Володиной. Однако она ответила, что не стоит торопить события.
«А почему вы задаете этот вопрос сейчас? До года кролика (по китайскому календарю – прим. ред) еще больше двух месяцев. Он наступит в конце января, поэтому нет никакого смысла думать об этом в это время.
Если вы говорите про настоящие ритуалы, то я представитель европейской школы и занимаюсь европейской астрологией. И к году кролика отношения не имею. Но в Китае, где имеют такое отношение, Новый год встречают в красном и золотом. А вообще, предложение встречать год животного в каком-то особенном цвете - это не более чем современная игрушка европейского человека».
- То есть чтобы можно было больше продать красных и золотых платьев?
- Совершенно верно. Чтобы было не скучно. Тут я бы не говорила о злом умысле с точки зрения чьего-то обогащения, просто нужно, чтобы была какая-то осмысленность. Но поскольку я придерживаюсь концепта европейской астрологии, работаю в этой традиции, то у нас свои управители года. И они диктуют свои условия.
У нас как год Юпитера продолжался, так и будет продолжаться. И в Новый год встречаем именно его со всеми соответствующими атрибутами. Но я вам подробности рассказывать не буду, потому что люди могут найти их у меня на ресурсах.
Единственное, от чего хотелось бы предостеречь людей, - не надо гоняться за кроличьими шубами.
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Следующий год будет годом кролика. Фото: Global Look Press
- Получается, не совсем верно то, что мы встречаем Новый год 31 декабря, но при его праздновании используем элементы восточных традиций?
- Это неправильно, конечно. Это все равно что 9 мая праздновать 1 июля. В этом просто нет никакого смысла. Это другой момент, другой календарный смысл. Это календарный год, который подчиняется другим цифрам и ритмам. А восточный Новый год связан с лунным календарем, поэтому его нет смысла праздновать в этот момент.
- Но ничего плохого мы же своими действиями себе не делаем?
- Плохо мы не сделаем, но рассчитывать на какой-то результат от этого не приходится. Но в любом случае если люди друг друга любят, встречают Новый год вместе, поднимают бокалы с шампанским, желают всего хорошего, то этого уже достаточно сильный магический момент. К кролику он не имеет отношения, но это имеет отношение к совместной силе пожелания добра и всех благ друг другу.