Василиса Володина объяснила, что точно нельзя делать при встрече года Черного Водяного Кролика

Новый год близко. На прилавках рынков и магазинов уже появляются календари, мягкие игрушки, статуэтки, брелоки и прочие вещи с символом предстоящего года – кроликом. Люди выбирают подарки родным и друзьям и как всегда задаются вопросом: в чем же встречать любимый праздник, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитый год?

Что можно попросить у кролика в новогоднюю ночь? С помощью каких ритуалов можно задобрить пушистый символ года?

Эти вопросы Teleprogramma.pro адресовала известному астрологу Василисе Володиной. Однако она ответила, что не стоит торопить события.