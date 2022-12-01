«Остро почувствовать разницу»: Василиса Володина рассказала, с какого события начнется зима — день будет непростым

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале делает астропрогнозы на каждый день.
По ее мнению, четверг, первое декабря, будет нелегким, раздираемым противоречиями. Причем, они будут гендерными. Кто победит в этой схватке? Василиса Володина считает, что те, кто проявят сдержанность.
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«Женщина — не мужчина, и наоборот. Первый день зимы даст нам остро почувствовать разницу гендерных позиций. «Прекрасная» половина человечества несется вскачь, не видит препятствий, стремится к лучшему. «Сильная» — пытается воззвать к опыту прошлого, критикует, сомневается. Кто победит? Здравая сдержанность. Главное — не замерзнуть, земляне», — написала Василиса Володина в телеграм-канале.