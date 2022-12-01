«Остро почувствовать разницу»: Василиса Володина рассказала, с какого события начнется зима — день будет непростым

Известный астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале делает астропрогнозы на каждый день.

По ее мнению, четверг, первое декабря, будет нелегким, раздираемым противоречиями. Причем, они будут гендерными. Кто победит в этой схватке? Василиса Володина считает, что те, кто проявят сдержанность.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».