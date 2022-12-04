Страсть и чувственность: астролог предрек необычный день 4 декабря

Раки
Этот день принесет вам много гармонии в доме, которой вы будете наслаждаться. Наслаждайтесь своей семьей, потому что близкие люди полностью поддерживают вас и глубоко заботятся о вас. Это время веселья и игр, вы будете много смеяться вместе.
Девы
Ваш партнер поддерживает вас во всех ваших начинаниях. По мере того, как вы будете обращаться к нему за все большей поддержкой, не забудьте выразить ему свою признательность за то, как он поддерживал вас в трудные времена. Всегда будьте готовы ответить взаимностью на заботу.
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Рыбы
Вы обнаружите, что вам очень хочется угодить своему супругу и сделать его очень счастливым. Проявите творческий подход, чтобы привнести новизну в ваши отношения. Вы увидите, что усилия, которые вы предпринимаете сегодня, чтобы сделать ваши отношения лучше, принесут вам пользу на долгое время. Страсть и чувственность в ваших отношениях расцветут сегодня.