Страсть и чувственность: астролог предрек необычный день 4 декабря

Раки

Этот день принесет вам много гармонии в доме, которой вы будете наслаждаться. Наслаждайтесь своей семьей, потому что близкие люди полностью поддерживают вас и глубоко заботятся о вас. Это время веселья и игр, вы будете много смеяться вместе.

Девы

Ваш партнер поддерживает вас во всех ваших начинаниях. По мере того, как вы будете обращаться к нему за все большей поддержкой, не забудьте выразить ему свою признательность за то, как он поддерживал вас в трудные времена. Всегда будьте готовы ответить взаимностью на заботу.