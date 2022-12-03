«Вспышки гнева»: три знака зодиака, у которых будут проблемы 3 декабря

Весы

Вы будете чересчур обеспокоенными различными проблемами. Решитесь довериться близкому другу или человеку, которому вы можете доверять, это поможет вам расслабиться.

Скорпионы

Не бойтесь выражать свое мнение; если держать все в себе, это может привести к вспышкам гнева и причинению вреда другим. Открытая дискуссия принесет вам больше пользы, чем вы можете себе представить.