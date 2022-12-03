«Вспышки гнева»: три знака зодиака, у которых будут проблемы 3 декабря

Фото: freepik.com/jcomp

 

Фото: freepik.com/jcomp

Астролог Мирелла Гасанова дала прогноз на субботу.

Весы

Вы будете чересчур обеспокоенными различными проблемами. Решитесь довериться близкому другу или человеку, которому вы можете доверять, это поможет вам расслабиться.

Скорпионы

Не бойтесь выражать свое мнение; если держать все в себе, это может привести к вспышкам гнева и причинению вреда другим. Открытая дискуссия принесет вам больше пользы, чем вы можете себе представить.

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Козероги

Сегодня грейтесь в объятиях тех, кто вас любит. Это и ваш партнер, и ваша семья, и то единение, которое вы разделяете сегодня, принесет вам всем огромную радость. Веселитесь и смейтесь, вспоминайте старые времена и думайте о будущем. Впитывайте все, что может предложить этот день.

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