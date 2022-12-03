«Вспышки гнева»: три знака зодиака, у которых будут проблемы 3 декабря

Весы
Вы будете чересчур обеспокоенными различными проблемами. Решитесь довериться близкому другу или человеку, которому вы можете доверять, это поможет вам расслабиться.
Скорпионы
Не бойтесь выражать свое мнение; если держать все в себе, это может привести к вспышкам гнева и причинению вреда другим. Открытая дискуссия принесет вам больше пользы, чем вы можете себе представить.
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Козероги
Сегодня грейтесь в объятиях тех, кто вас любит. Это и ваш партнер, и ваша семья, и то единение, которое вы разделяете сегодня, принесет вам всем огромную радость. Веселитесь и смейтесь, вспоминайте старые времена и думайте о будущем. Впитывайте все, что может предложить этот день.