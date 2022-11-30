По мнению Ванги: названы самые надежные знаки зодиака

Оказалось, четыре знака зодиака, по мнению предсказательницы Ванги, станут для других опорой. Поскольку на их стороне высшие силы.
Так, Тельца Ванга назвала самым спокойным и надежным знаком. Звезды помогают представителям этого знака прийти к своей цели.
Также выделила Ванга Скорпионов:
« Это ранимые и упрямые люди, которым звезды помогают в любом начинании. Но если они в нужный момент времени не скажут спасибо, то могут остаться ни с чем».
Ванга посоветовала Скорпионам больше доверять людям.
Общение со Львами поможет на пути к успеху. Но и самим представителям этого знака следует тянуться к людям, а не быть эгоистами. Тогда звезды будут на их стороне.
Что касается Рыб, это настоящие везунчики.
«Они часто ставят перед собой сложные цели, но обстоятельства складываются таким образом, что все желаемое очень быстро им приходит в руки», — передали слова ясновидящей в Rsute.ru.