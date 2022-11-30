По мнению Ванги: названы самые надежные знаки зодиака

Оказалось, четыре знака зодиака, по мнению предсказательницы Ванги, станут для других опорой. Поскольку на их стороне высшие силы.

Так, Тельца Ванга назвала самым спокойным и надежным знаком. Звезды помогают представителям этого знака прийти к своей цели.

Также выделила Ванга Скорпионов:

« Это ранимые и упрямые люди, которым звезды помогают в любом начинании. Но если они в нужный момент времени не скажут спасибо, то могут остаться ни с чем».

Ванга посоветовала Скорпионам больше доверять людям.