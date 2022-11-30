«Наиболее удачное время!»: Глоба сообщила Рыбам, в чем они преуспеют в декабре

Тамара Глоба рассказала на своем YouTube-канале, чего ожидать Рыбам в декабре.
«Для Рыб декабрь — наиболее удачное время для реализации своих планов! Это период личного успеха!» — порадовала астролог.
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Однако она предупредила, что в начале декабря им не избежать трудностей. Они будут касаться отношений с окружающими, руководством, домашними.
Глоба посоветовала присмотреться к делам дома и карьеры.
«Возможны споры с женщинами, а также с детьми. Урегулируйте эти вопросы, поскольку уже со второй недели декабря карьерные вопросы перейдут в возможности свободной деятельности», — предрекла Глоба.
Глоба сказала, что у Рыб появятся новые друзья, которые могут стать партнерами. В конце месяца возможна хорошая финансовая отдача.
Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.