«Наиболее удачное время!»: Глоба сообщила Рыбам, в чем они преуспеют в декабре

Тамара Глоба рассказала на своем YouTube-канале, чего ожидать Рыбам в декабре.

«Для Рыб декабрь — наиболее удачное время для реализации своих планов! Это период личного успеха!» — порадовала астролог.

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Однако она предупредила, что в начале декабря им не избежать трудностей. Они будут касаться отношений с окружающими, руководством, домашними.

Глоба посоветовала присмотреться к делам дома и карьеры.

«Возможны споры с женщинами, а также с детьми. Урегулируйте эти вопросы, поскольку уже со второй недели декабря карьерные вопросы перейдут в возможности свободной деятельности», — предрекла Глоба.

Глоба сказала, что у Рыб появятся новые друзья, которые могут стать партнерами. В конце месяца возможна хорошая финансовая отдача.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.