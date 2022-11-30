Много всего хорошего! Глоба порадовала Водолеев прогнозом на декабрь

На YouTube-канале Тамары Глобы вышел новый астропрогноз, в котором астролог порадовала Водолеев позитивным предсказанием.

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«Для Водолеев декабрь — это период, когда много новых планов, много друзей будет вокруг вас», — сказала Глоба.

Водолеям удастся спрогнозировать свое будущее, связанное с интеллектуальными и деловыми проектами, а также перспективными дорогами.

Также велика вероятность отправиться в счастливое путешествие. Хорошее время для учебы и пополнения багажа знаний.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.