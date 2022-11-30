Тамара Глоба предупредила Козерогов: «За спиной – повышенный контроль»

Тамара Глоба на своем YouTube-канале предупредила Козерогов, что в начале декабря им нужно быть готовыми к переменам.
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«Идет период повышенного внимания к вопросам здоровья. Следите за техникой и техническими средствами, а также средствами передвижения. За спиной – повышенный контроль и внимание к вашей персоне», - сказала астролог.
Ко вкусу Козерогов будут присматриваться со стороны. Отношения с окружающими сыграют важную роль в их жизни.
Начиная с декабря и вплоть до февраля Козероги преуспеют в интеллектуальной деятельности и увлекутся вопросами обучения.
Источник:YouTube-канал Тамары Глобы.