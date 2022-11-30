«Это время успеха!»: Стрельцы станут счастливчиками декабря – прогноз Глобы

Тамара Глоба назвала главных счастливчиков декабря 2022 года – это Стрельцы. Не удивительно, ведь это их месяц в звездной системе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Для рожденных под знаком Стрельца декабрь – это время успеха! И в то же время событий, которые требуют внимания и концентрации», - сказала астролог.

Она не исключила противостояния и споры, которые придется пережить Стрельцам с окружающими в начале месяца. Астролог посоветовала быть внимательными к тем, кого Стрельцы любят и посоветовала пойти навстречу близким.

Наиболее успешное время для Стрельцов – это начало месяца.

«Преуспеяние в работе, интеллектуальной деятельности, а также в вопросах творчества», - вот, что ждет Стрельцов.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.