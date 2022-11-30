Глоба назвала три опасных дня для Скорпионов: встреча с подонком, обман, потеря денег

Тамара Глоба в своем ежемесячном гороскопе порадовала Скорпионов тем, что у них в декабре появится отличная возможность для заработков. Но в то же время и траты в этом месяце у Скорпионов возрастут.

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Также декабрь станет для Скорпионов отличным временем для путешествий с друзьями, гастрономических туров и походов в рестораны.

«Это время встреч, интересных знакомств, возможностей заработка», — сказала Глоба.

Вместе с тем астролог предостерегла Скорпионов от плохих людей, которые могут воспользоваться их доверчивостью. И назвала конкретные дни, когда это может случиться.

«Три первых дня декабря будьте внимательны к финансам. Избегайте мошенников!» — предупредила Глоба.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.