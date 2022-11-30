«Это время заработков!»: Глоба — откуда на Весы в декабре обрушатся деньги

Тамара Глоба предрекла Весам дальние дороги и отношения с людьми вдали от дома. По словам астролога, их это только укрепит.

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«Это период возможных заработков! Они придут вместе с людьми из близкого окружения, с людьми ваших интересов.

Практически всю первую и вторую декаду вы будете заниматься делами родственников. Это хорошее время также для быта, обучения, пополнения багажа знаний, путешествий и переездов. Но в дорогах нужно быть очень внимательными в первую неделю декабря», — предупредила Тамара Глоба.

Источник: YouTube-канал Тамары Глобы.