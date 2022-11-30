Этот период продлится два месяца: время перемен для Дев предрекла Глоба

Тамара Глоба на своем YouTube-канале рассказала Девам, что их ждет в декабре 2022 года. По прогнозу астролога, представителей знака зодиака будут сильно беспокоить вопросы карьеры, особенно в первой половине месяца.

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«Начиная со второй недели, пойдет этап, когда в близких и любимых краях с людьми, которые вам дороги, которых вы любите, а также с детьми вы получите возможность отдыха.

Это отличное время для отдыха, путешествий и дел, которые вам нравятся. Займитесь креативными делами.

В конце месяца начнется период, когда пойдут перемены. Третья декада декабря принесет события, которые не до конца будут вам ясны. Но в то же время вы встроитесь в изменяющиеся условия времени.

Для Девы, начиная с декабря, а также в январе, практически в течение двух месяцев, будет идти период, когда вдали от дома интересные встречи, интеллектуальная деятельность займут ваше время и внимание», — предрекла Тамара Глоба.