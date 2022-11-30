Карьера и родители — вот две важные точки: каким станет декабрь для Дев — предсказание Глобы

Астролог Тамара Глоба рассказала на своем YouTube-канале, что ждет Дев в декабре.

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«Декабрь принесет Девам события переменные. В начале декабря вам нужно быть очень внимательными на дорогах, больше внимания уделяйте дому и домашним: детям, любимым людям, родителям. У родителей возникнут важные вопросы в делах и касаемые здоровья. Вопросы, которые касаются карьеры, будут беспокоить. Особенно в первой половине месяца», — предупредила Глоба.