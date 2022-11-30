«Отправитесь туда, куда не собирались»: от чего предостерегла Тамара Глоба Львов

Львы.

Львы. Фото: Global Look Press

Много хлопот свалится на плечи Львов.

Астролог Тамара Глоба рассказала Львам, что декабрь 2022 года для них хороший месяц. Это отличное время для творчества, путешествий и прочих начинаний. Она рекомендовала Львам действовать с друзьями: так будет эффективнее.

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Львов ждет хороший отдых, праздник и веселые теплые компании. Со второй недели декабря у Львов появятся новые возможности в работе.

«Вы будете зарабатывать, но расходы тоже будут значительные, поэтому постарайтесь аккуратно планировать свои траты. К концу месяца деньги вам пригодятся. Будет много забот, бытовых хлопот.

В то же время третья декада принесет вам важные перемены и планы вдали от дома. И вы соберетесь и, вполне возможно, отправитесь туда, куда и не собирались до этого», — предупредила Глоба.

Источник: YouTube-канал Тамары Глоба.

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