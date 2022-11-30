«Отправитесь туда, куда не собирались»: от чего предостерегла Тамара Глоба Львов

Львов ждет хороший отдых, праздник и веселые теплые компании. Со второй недели декабря у Львов появятся новые возможности в работе.

«Вы будете зарабатывать, но расходы тоже будут значительные, поэтому постарайтесь аккуратно планировать свои траты. К концу месяца деньги вам пригодятся. Будет много забот, бытовых хлопот.

В то же время третья декада принесет вам важные перемены и планы вдали от дома. И вы соберетесь и, вполне возможно, отправитесь туда, куда и не собирались до этого», — предупредила Глоба.

Источник: YouTube-канал Тамары Глоба.