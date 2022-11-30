Глоба предрекла Ракам нереальный успех: «Даже противники подтолкнут вас к свершениям!»

Тамара Глоба предрекла Ракам в первой половине декады декабря новую работу, интересные деловые планы и творческие идеи. У представителей этого знака велика вероятность дальних поездок.

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«Эти поездки могут принести успех, продвижение, но это явление недолгое», — предостерегла астролог.

В начале и в конце месяца Глоба посоветовала Ракам вести себя осторожно в толпе.

«Будьте внимательны в дорогах, избегайте толпы в первых днях декабря, а также в самые последние дни и в начале января», — сказала Глоба.

Астролог заметила, что Ракам сильно помогут в декабре друзья и семья, для общения с ними декабрь — очень удачное время. Партнеры тоже будут рядом как ангелы-хранители.