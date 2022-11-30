Кому Водяной Кролик принесет небывалую удачу в делах в 2023 году

Если верить китайскому гороскопу, 2023 год пройдет под эгидой Черного Водяного Кролика. Это животное нежное, спокойное, поэтому год астрологи обещают более или менее приятным, несмотря на сложные мировые события.

Больше всех повезет людям, которые родились в год Кролика — это 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 ну и 2023-й. Если ваш год рождения один из вышеперечисленных, то новый год принесет вам небывалую удачу в делах.

Также Кроликам повезет и в личной жизни. Если вы до сих пор не нашли свою вторую половинку, то в свой год вам точно может улыбнуться фортуна.

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