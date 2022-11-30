Глоба — что будет в первой половине декабря: мировые интриги, переговоры, взрывы

Декабрь, по астрологическому прогнозу Тамары Глобы, не станет утешительным для мира — все, что мы наблюдаем с февраля, сохранится. И даже обострится. Тем не менее, нечто новое произойдет уже в начале первого зимнего месяца.
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В начале зимы появятся возможности переговоров, политики попытаются найти новые решения глобальных проблем. Дипломатия взойдет на арену.
Также в начале декабря неожиданно вскроются мировые тайны, заговоры, которые затронут целые народы. Станет известно о подковерных играх.
Природа тоже не порадует в первой декаде декабря, а также техногенные беды. Глоба увидела катастрофы, связанные с водой, огнем и энергетикой, взрывы.