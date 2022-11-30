Глоба назвала три знака зодиака, которых ждут перемены в личной жизни: одним любовь, другим беда

Овнам звезды начертали сильные увлечения вдали от дома. Они могут слишком увлечься страстями и потерять своих близких из-за этого. Вероятны измены и неприятные их последствия.

Тельцам светит успех в личных делах. Начиная со второй половины декабря удачу в этой сфере жизни могут принести перемены, которые представители этого знака запланировали давно. Им предстоят новые знакомства и приятные встречи, ждет творческий и личный успех.

Близнецов ожидают кардинальные перемены в личной жизни, которые произойдут, скорее всего, уже в начале месяца.