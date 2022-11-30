Какой знак зодиака обогатится в декабре: Глоба обрадовала счастливчика удачей

Астрологический прогноз Тамары Глобы на декабрь явно порадует Близнецов, которым светит обогащение в начале зимы.
«Будут споры о финансах. В то же время, благодаря своей активности и упорству вы сможете заработать. Будет постоянный доход, и в этом постоянном доходе — постоянные расходы и постоянные вложения», — сказала Глоба
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Чтобы деньги остались при Близнецах, астролог посоветовала им меньше тратить их в начале месяца и в конце.
В третьей декаде месяца у Близнецов появятся новые планы и идеи, а друзья придут на помощь. Именно с ними в следующем году предстоит продвижение новых проектов.