Какой знак зодиака обогатится в декабре: Глоба обрадовала счастливчика удачей

Астрологический прогноз Тамары Глобы на декабрь явно порадует Близнецов, которым светит обогащение в начале зимы.

«Будут споры о финансах. В то же время, благодаря своей активности и упорству вы сможете заработать. Будет постоянный доход, и в этом постоянном доходе — постоянные расходы и постоянные вложения», — сказала Глоба

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Чтобы деньги остались при Близнецах, астролог посоветовала им меньше тратить их в начале месяца и в конце.