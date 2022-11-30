Могут испортить отношения в пух и прах! Глоба попросила Близнецов быть осторожнее в декабре

«С одной стороны, приходят значительные перемены. В начале месяца они касаются личных отношений, отношений с партнерами и противниками. Будьте очень внимательны к семье! И к тому, кого вы любите. Поддержите своих детей, чтобы не потратить силы и время на восстановление отношений в последующий период», — предупредила астролог на своем YouTube-канале.

Глоба заметила, что будут споры о финансах. В то же время упорство Близнецов позволит им хорошо заработать в декабре.